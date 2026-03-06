Com Nelsinho Piquet, TV Gazeta entra no automobilismo e exibirá maior competição de carros de turismo

A Gazeta vai exibir neste fim de semana – sábado (7) e domingo (8) -, a TCR South America, considerada a maior competição de carros de turismo do continente.

Dentre os competidores, está Nelsiquinho Piquet, atual detentor do título.

Também participam o argentino Leonel Pernía e os brasileiros Raphael Suzuki e Pedro Cardoso.

A competição abre a temporada 2026 e acontece no Circuito dos Cristais, Curvelo, Minas Gerais.

A iniciativa marca a chegada do canal paulista a um novo segmento e incrementa sua programação ao vivo dentro do esporte.

