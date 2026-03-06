Coração Acelerado: após perdas, Agrado decide mudar de cidade e recomeçar

Sonho com a avó e conversa com amiga levam cantora a formar dupla em Goiânia

Na Telinha - 06 de março de 2026

Agrado (Isadora Cruz) toma a decisão de iniciar uma nova etapa em Coração Acelerado depois de enfrentar o término com João Raul (Filipe Bragança) e a exposição de fatos ligados ao seu passado por Naiane (Isabelle Drummond).

A mudança ocorre após um sonho com a avó e uma conversa com Eduarda (Gabz), que a incentivam a seguir em frente.

O rompimento com João acontece quando ele vê fotos de Agrado ao lado de Leandro (David Junior) e conclui que foi traído.

Em seguida, durante uma discussão, Eduarda revela a Naiane que Agrado é Diana, ligada à infância de João.

A partir da informação, a vilã, com apoio da mãe, Zilá (Leandra Leal), confirma a veracidade da história.

