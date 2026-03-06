Dona Armênia seria vivida por outra atriz em Rainha da Sucata; saiba quem

Personagem de Aracy Balabanian seria italiana e teria outra intérprete

Na Telinha - 06 de março de 2026

Dona Armênia, personagem que roubou a cena em Rainha da Sucata e marcou a carreira de Aracy Balabanian (1940-2023), quase foi vivida por outra atriz.

A estrangeira e “suas três filhinhas” voltaram à cena com a reprise da novela de 1990 no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

Os bastidores da escalação foram revelados no livro Crimes no Horário Nobre: Um Passeio pela Obra de Silvio de Abreu, escrito por Raphael Scire.

Segundo a publicação, a personagem de Rainha da Sucata seria totalmente diferente na primeira concepção do autor.

