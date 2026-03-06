Êta Mundo Melhor: Ernesto rompe com Sandra após pressão de Candinho
Envenenado, ele sobrevive, procura a polícia e revela que vilã simulou morte
Ernesto (Eriberto Leão) muda de posição na última semana de Êta Mundo Melhor após ser pressionado por Candinho (Sergio Guizé) e sofrer uma tentativa de assassinato articulada por Sandra (Flávia Alessandra).
O desfecho leva o personagem a procurar a polícia e relatar os crimes cometidos pela aliada.
A sequência tem início quando Candinho aborda Ernesto para questionar se Sandra está viva.
Diante da insistência, ele tenta preservar a informação e evita confirmar o paradeiro da cúmplice.