Êta Mundo Melhor: Ernesto rompe com Sandra após pressão de Candinho

Envenenado, ele sobrevive, procura a polícia e revela que vilã simulou morte

Na Telinha - 06 de março de 2026

Ernesto (Eriberto Leão) muda de posição na última semana de Êta Mundo Melhor após ser pressionado por Candinho (Sergio Guizé) e sofrer uma tentativa de assassinato articulada por Sandra (Flávia Alessandra).

O desfecho leva o personagem a procurar a polícia e relatar os crimes cometidos pela aliada.

A sequência tem início quando Candinho aborda Ernesto para questionar se Sandra está viva.

Diante da insistência, ele tenta preservar a informação e evita confirmar o paradeiro da cúmplice.

