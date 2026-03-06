Final de Êta Mundo Melhor: Cigana previu tragédia com Zulma

Vilã é desmascarada no altar, foge com Samir e sofre grave acidente

Na Telinha - 06 de março de 2026

Nos últimos capítulos de Êta Mundo Melhor, Zulma (Heloísa Périssé) ignora a previsão da cigana Carmem (Cristiane Amorim) para desistir do casamento com Candinho (Sergio Guizé), é desmascarada no altar e tenta fugir com Samir (Davi Malizia), mas sofre um grave acidente.

A vilã obriga o matuto a se separar de Dita (Jeniffer Nascimento), e para ficar com elas, em troca da liberdade da cantora.

Por amor à mulher, o primo de Celso (Rainer Cadete) cede à chantagem da megera.

