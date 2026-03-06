Final de Êta Mundo Melhor: Sandra recebe má notícia sobre Ernesto

Vilão é envenenado pela mulher, salvo por Túlio e faz promessa a Estela

Na Telinha - 06 de março de 2026

Nos capítulos finais de Êta Mundo Melhor, Sandra (Flavia Alessandra) tenta matar Ernesto (Eriberto Leão) envenenado, mas é levado ao hospital e salvo por Túlio (Cadu Libonati), para a revolta da vilã que vê seus planos de ficar com a fortuna do marido adiados.

Arrependido de todo mal que fez por onde passou, o primo de Zulma (Heloísa Pérrissé) decide se tornar uma pessoa melhor depois de ouvir da cigana Carmem (Cristiana Amorim) que está com os dias contados.

