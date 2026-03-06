Final de Êta Mundo Melhor: Sandra recebe má notícia sobre Ernesto

Vilão é envenenado pela mulher, salvo por Túlio e faz promessa a Estela

Na Telinha -
Final de Êta Mundo Melhor: Sandra recebe má notícia sobre Ernesto

Nos capítulos finais de Êta Mundo Melhor, Sandra (Flavia Alessandra) tenta matar Ernesto (Eriberto Leão) envenenado, mas é levado ao hospital e salvo por Túlio (Cadu Libonati), para a revolta da vilã que vê seus planos de ficar com a fortuna do marido adiados.

Arrependido de todo mal que fez por onde passou, o primo de Zulma (Heloísa Pérrissé) decide se tornar uma pessoa melhor depois de ouvir da cigana Carmem (Cristiana Amorim) que está com os dias contados.

Leia conteúdo completo aqui.

Leia também

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.