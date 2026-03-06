Instagram atualiza e agora é possível entrar na lista de amigos secretos de famosos
Recurso representado por um círculo dourado nos Stories intrigou usuários, mas faz parte de ação promocional com artistas
Usuários do Instagram foram surpreendidos nesta segunda-feira (02) com o aparecimento de uma nova funcionalidade chamada “Amigos Secretos”.
O recurso chamou atenção rapidamente e gerou confusão entre internautas que tentavam entender o que significava o novo círculo dourado exibido ao redor de algumas fotos de perfil na área dos Stories.
A novidade provocou reações imediatas nas redes sociais. Muitos usuários questionaram o propósito da ferramenta e criticaram a plataforma por lançar recursos considerados desnecessários.
Alguns comentários ironizaram a função, sugerindo que ela poderia incentivar segredos entre contatos da rede social e “facilitar traições”.
Apesar das especulações, o recurso não representa uma mudança permanente na forma como o Instagram funciona.
Na verdade, trata-se de uma campanha promocional criada pela plataforma em parceria com artistas da música.
A ação envolve Selena Gomez, Benny Blanco e Lil Dicky e foi desenvolvida para divulgar o lançamento de um novo podcast apresentado pelo trio.
A dinâmica permite que seguidores tenham acesso a conteúdos exclusivos relacionados ao projeto.
Para participar, basta seguir o perfil de qualquer um dos três artistas no Instagram. Ao fazer isso, o usuário passa a integrar a chamada lista de “Amigos Secretos”, que libera materiais de bastidores e conteúdos especiais ligados ao lançamento.
