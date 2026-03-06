Instagram atualiza e agora é possível entrar na lista de amigos secretos de famosos

Recurso representado por um círculo dourado nos Stories intrigou usuários, mas faz parte de ação promocional com artistas

Gabriel Dias - 06 de março de 2026

Redes sociais da Meta. (Foto: Marcello Casal/Agência Brasil)

Usuários do Instagram foram surpreendidos nesta segunda-feira (02) com o aparecimento de uma nova funcionalidade chamada “Amigos Secretos”.

O recurso chamou atenção rapidamente e gerou confusão entre internautas que tentavam entender o que significava o novo círculo dourado exibido ao redor de algumas fotos de perfil na área dos Stories.

A novidade provocou reações imediatas nas redes sociais. Muitos usuários questionaram o propósito da ferramenta e criticaram a plataforma por lançar recursos considerados desnecessários.

Alguns comentários ironizaram a função, sugerindo que ela poderia incentivar segredos entre contatos da rede social e “facilitar traições”.

Apesar das especulações, o recurso não representa uma mudança permanente na forma como o Instagram funciona.

Na verdade, trata-se de uma campanha promocional criada pela plataforma em parceria com artistas da música.

A ação envolve Selena Gomez, Benny Blanco e Lil Dicky e foi desenvolvida para divulgar o lançamento de um novo podcast apresentado pelo trio.

A dinâmica permite que seguidores tenham acesso a conteúdos exclusivos relacionados ao projeto.

Para participar, basta seguir o perfil de qualquer um dos três artistas no Instagram. Ao fazer isso, o usuário passa a integrar a chamada lista de “Amigos Secretos”, que libera materiais de bastidores e conteúdos especiais ligados ao lançamento.

