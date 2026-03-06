NaTelinha Talk: Marcel Sacco é o entrevistado desta sexta-feira; assista
A entrevista será conduzida por Gustavo Leme, a partir das 17h, no YouTube
Nesta sexta-feira (06), o NaTelinha Talk Podcast recebe o executivo Marcel Sacco.
A entrevista exclusiva será transmitida às 17h, no canal NaTelinha Talk no YouTube, sob comando de Gustavo Leme.
Marcel Sacco é um executivo com sólida trajetória na indústria de bens de consumo (FMCG), com experiência em marketing e desenvolvimento de negócios em empresas de diferentes perfis, o que lhe proporcionou ampla visão estratégica aliada à forte capacidade de execução.