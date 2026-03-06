Patrocinador do BBB 26 toma decisão após grave acusação envolvendo Jonas e Cowboy

Post causou polêmica nas redes sociais

Na Telinha - 06 de março de 2026

Patrocinador da Prova do Líder desta semana no BBB 26, o Mercado Pago foi acusado de homofobia nas redes sociais e acabou decidindo apagar uma postagem na qual apareciam Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy, última dupla a deixar a dinâmica promovida pela direção do reality show da Globo.

A empresa pegou um momento da competição para fazer uma montagem com um frame da troca de posições entre os Veteranos, colocando os dois brothers vestidos como bailarinas.

“Vocês viram a performance do Jonas e do Cowboy?”, perguntava a legenda da publicação.

