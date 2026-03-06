Rainha da Sucata: Renato se apavora ao encontrar fantasma do passado
Vilão terá grande surpresa nos próximos capítulos da novela
Em Rainha da Sucata, Renato (Daniel Filho) vai se apavorar ao encontrar um fantasma de seu passado.
O vilão tem uma grande surpresa nos próximos capítulos da novela, reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.
Renato vai tentar impedir a todo custo que Mariana (Renata Sorrah) encontre sua mãe, que guarda os segredos de seu passado.
Ele vai atrás da mulher no Rio de Janeiro e inventa que a genitora já morreu.