Samira discute com Juliano no BBB 26, chora e admite: "Estou com muita raiva dele"
Aliados se desentenderam na tarde desta sexta-feira (6)
Na tarde desta sexta-feira (6) no BBB 26, Samira, Milena, Juliano Floss e Ana Paula Renault estavam conversando sobre o jogo dos grupos rivais e a jornalista perguntou se os brothers podem mudar seus votos após o tiktoker ter escutado as conversas no Quarto Secreto, mas rolou um climão.
“Eu acho que eles podem mudar o Paredão, porque vocês desmascararam o plano”, sugeriu a loira.
O dançarino discordou: “Mas o que muda?
Eu continuo sendo a única pessoa que não fui pro Paredão”.