SBT muda grade de novo após 1 semana com baixa audiência

O SBT mudou de novo sua grade de programação com poucos dias no ar da mudança anterior.

Na noite desta sexta-feira (6), a emissora confirmou uma nova reestruturação em sua grade noturna, invalidando as alterações que haviam entrado em vigor na última segunda-feira (2).

Com a decisão, o canal volta a adotar o desenho de grade que praticava anteriormente.

A principal alteração envolve o SBT Brasil.

O telejornal comandado por César Filho deixa a faixa das 20h30 e retorna para as 19h30.

