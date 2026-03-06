Terra Nostra: Naná vê passado voltar à tona e fica apavorada com reencontro
Ela teme que Gumercindo descubra a paternidade de José Alceu
Em Terra Nostra, Naná (Adriana Lessa) verá seu passado voltar à tona.
A ex-escravizada fica apavorada com a possibilidade de reencontrar Gumercindo (Antonio Fagundes) nos próximos capítulos da novela, reprisada em Edição Especial, na Globo.
Tudo acontece depois que Naná vai trabalhar na mansão de Francesco (Raul Cortez) e Paola (Maria Fernanda Cândido).
Não demora até que a moça descubra que Gumercindo tem uma casa na vizinhança.