Terra Nostra: Naná vê passado voltar à tona e fica apavorada com reencontro

Ela teme que Gumercindo descubra a paternidade de José Alceu

Em Terra Nostra, Naná (Adriana Lessa) verá seu passado voltar à tona.

A ex-escravizada fica apavorada com a possibilidade de reencontrar Gumercindo (Antonio Fagundes) nos próximos capítulos da novela, reprisada em Edição Especial, na Globo.

Tudo acontece depois que Naná vai trabalhar na mansão de Francesco (Raul Cortez) e Paola (Maria Fernanda Cândido).

Não demora até que a moça descubra que Gumercindo tem uma casa na vizinhança.

Na Telinha

