Três Graças: Arminda lamenta não ver fracasso de Paulinho em operação policial

Vilã comemora plano de Ferette após busca na Casa de Farinha terminar sem provas contra o esquema

Na Telinha -
Arminda (Grazi Massafera) demonstrará satisfação ao descobrir que a operação policial contra a Casa de Farinha não encontrou provas contra o esquema ligado a Ferette (Murilo Benício) em Três Graças.

Ainda assim, a vilã deixará claro que gostaria de ter acompanhado o momento de perto.

A ação acontece quando o delegado Jairo (André Mattos), acompanhado de Paulinho (Romulo Estrela) e Juquinha (Gabriela Medvedovsky), invade o local com um mandado de busca.

A expectativa dos policiais é flagrar a produção de medicamentos falsificados.

