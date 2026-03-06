Três Graças: Arminda lamenta não ver fracasso de Paulinho em operação policial
Vilã comemora plano de Ferette após busca na Casa de Farinha terminar sem provas contra o esquema
Arminda (Grazi Massafera) demonstrará satisfação ao descobrir que a operação policial contra a Casa de Farinha não encontrou provas contra o esquema ligado a Ferette (Murilo Benício) em Três Graças.
Ainda assim, a vilã deixará claro que gostaria de ter acompanhado o momento de perto.
A ação acontece quando o delegado Jairo (André Mattos), acompanhado de Paulinho (Romulo Estrela) e Juquinha (Gabriela Medvedovsky), invade o local com um mandado de busca.
A expectativa dos policiais é flagrar a produção de medicamentos falsificados.