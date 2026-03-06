Três Graças: Gerluce aparece de surpresa e interrompe clima entre Rogério e Zenilda

Entrada inesperada interrompe momento íntimo após troca de confidências

Gerluce (Sophie Charlotte) interrompe um momento de proximidade entre Rogério (Eduardo Moscovis) e Zenilda (Andréia Horta) nos próximos capítulos de Três Graças.

A entrada repentina da cuidadora impede que a conversa entre os dois avance para um envolvimento maior.

A aproximação ocorre depois que Zenilda decide se afastar de Ferette (Murilo Benício), ao descobrir a relação dele com Arminda (Grazi Massafera).

A partir desse episódio, ela passa a dialogar com Rogério, que também teve um relacionamento com a vilã.

