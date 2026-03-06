Três Graças: Gerluce perde o controle ao descobrir erro grave de Joaquim

Protagonista se revolta ao saber que o pai deixou Arminda recuperar a estátua escondida no ferro-velho

Na Telinha -
Gerluce (Sophie Charlotte) terá uma reação explosiva ao descobrir que Joaquim (Marcos Palmeira) foi enganado por Arminda (Grazi Massafera) e permitiu que a vilã recuperasse a estátua das Três Graças.

A revelação provocará um confronto direto entre pai e filha nos próximos capítulos da novela.

Tudo começa quando Arminda aparece no ferro-velho com uma atitude sedutora.

Levando uma garrafa de espumante, ela convence Joaquim a beber com ela enquanto conversa.

Sem que o sucateiro perceba, a vilã coloca um forte sonífero na bebida.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades.

