Três Graças: Gerluce perde o controle ao descobrir erro grave de Joaquim

Protagonista se revolta ao saber que o pai deixou Arminda recuperar a estátua escondida no ferro-velho

Na Telinha - 06 de março de 2026

Gerluce (Sophie Charlotte) terá uma reação explosiva ao descobrir que Joaquim (Marcos Palmeira) foi enganado por Arminda (Grazi Massafera) e permitiu que a vilã recuperasse a estátua das Três Graças.

A revelação provocará um confronto direto entre pai e filha nos próximos capítulos da novela.

Tudo começa quando Arminda aparece no ferro-velho com uma atitude sedutora.

Levando uma garrafa de espumante, ela convence Joaquim a beber com ela enquanto conversa.

Sem que o sucateiro perceba, a vilã coloca um forte sonífero na bebida.

Leia conteúdo completo aqui.