Três Graças: Gerluce perde o controle ao descobrir erro grave de Joaquim
Protagonista se revolta ao saber que o pai deixou Arminda recuperar a estátua escondida no ferro-velho
Gerluce (Sophie Charlotte) terá uma reação explosiva ao descobrir que Joaquim (Marcos Palmeira) foi enganado por Arminda (Grazi Massafera) e permitiu que a vilã recuperasse a estátua das Três Graças.
A revelação provocará um confronto direto entre pai e filha nos próximos capítulos da novela.
Tudo começa quando Arminda aparece no ferro-velho com uma atitude sedutora.
Levando uma garrafa de espumante, ela convence Joaquim a beber com ela enquanto conversa.
Sem que o sucateiro perceba, a vilã coloca um forte sonífero na bebida.