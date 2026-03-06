Três Graças: Josefa surpreende em depoimento sobre roubo da estátua

Mãe de Arminda finge confusão mental e mente sobre a invasão na mansão

Na Telinha -
Nos próximos capítulos de Três Graças, Arminda (Grazi Massafera) denuncia o roubo da estátua e a polícia inicia uma investigação.

Josefa (Arlete Salles) será intimada a depor e mente ao dizer que não se lembra de nada daquele dia.

A vilã e Ferette (Murilo Benício) decidem oficializar a expropriação das Três Graças para desviar o foco das autoridades do escândalo dos remédios falsificados e do tráfico de bebês envolvendo Samira (Fernanda Vasconcellos).

