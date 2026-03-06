Três Graças: Rogério joga charme para Zenilda: "Não está sozinha"

Gerluce abre a porta, flagra casal e sente cheiro de romance no ar

Na Telinha -
Três Graças: Rogério joga charme para Zenilda: "Não está sozinha"

Nos próximos capítulos de Três Graças, Zenilda (Andréia Horta) desabafa com Rogério (Eduardo Moscovis) e pinta um clima entre o casal, mas que logo será cortado pela chegada de Gerluce (Sophie Charlotte).

A advogada e o empresário têm muitas coisas em comum.

A começar pelo fato de terem sido traídos por Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera).

Leia também

Ao contrário do falecido, a mãe de Leonardo (Pedro Novaes) só descobriu o caso dos dois há pouco tempo.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.