Três Graças: Rogério joga charme para Zenilda: "Não está sozinha"
Gerluce abre a porta, flagra casal e sente cheiro de romance no ar
Nos próximos capítulos de Três Graças, Zenilda (Andréia Horta) desabafa com Rogério (Eduardo Moscovis) e pinta um clima entre o casal, mas que logo será cortado pela chegada de Gerluce (Sophie Charlotte).
A advogada e o empresário têm muitas coisas em comum.
A começar pelo fato de terem sido traídos por Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera).
Ao contrário do falecido, a mãe de Leonardo (Pedro Novaes) só descobriu o caso dos dois há pouco tempo.