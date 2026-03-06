Três Graças: Zenilda desabafa após traição e se aproxima de Rogério

Advogada encontra apoio em antigo aliado e clima muda durante conversa

Na Telinha -
Três Graças: Zenilda desabafa após traição e se aproxima de Rogério

Zenilda (Andréia Horta) inicia uma nova fase em Três Graças após encerrar o casamento com Ferette (Murilo Benício).

A decisão ocorre depois de flagrar o marido com Arminda (Grazi Massafera), sua então amiga e ex-mulher de Rogério (Eduardo Moscovis).

Após a separação, Zenilda propõe união estratégica ao grupo ligado a Rogério.

Leia também

A aproximação evolui para conversas sobre as experiências que ambos viveram.

Em um dos diálogos, Rogério afirma que imagina o impacto de descobrir que o companheiro de anos, pai dos filhos dela, mantinha traições e outras condutas.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.