Três Graças: Zenilda desabafa após traição e se aproxima de Rogério

Advogada encontra apoio em antigo aliado e clima muda durante conversa

Na Telinha - 06 de março de 2026

Zenilda (Andréia Horta) inicia uma nova fase em Três Graças após encerrar o casamento com Ferette (Murilo Benício).

A decisão ocorre depois de flagrar o marido com Arminda (Grazi Massafera), sua então amiga e ex-mulher de Rogério (Eduardo Moscovis).

Após a separação, Zenilda propõe união estratégica ao grupo ligado a Rogério.

A aproximação evolui para conversas sobre as experiências que ambos viveram.

Em um dos diálogos, Rogério afirma que imagina o impacto de descobrir que o companheiro de anos, pai dos filhos dela, mantinha traições e outras condutas.

