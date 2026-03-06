Três Graças: Zenilda desabafa após traição e se aproxima de Rogério
Advogada encontra apoio em antigo aliado e clima muda durante conversa
Zenilda (Andréia Horta) inicia uma nova fase em Três Graças após encerrar o casamento com Ferette (Murilo Benício).
A decisão ocorre depois de flagrar o marido com Arminda (Grazi Massafera), sua então amiga e ex-mulher de Rogério (Eduardo Moscovis).
Após a separação, Zenilda propõe união estratégica ao grupo ligado a Rogério.
A aproximação evolui para conversas sobre as experiências que ambos viveram.
Em um dos diálogos, Rogério afirma que imagina o impacto de descobrir que o companheiro de anos, pai dos filhos dela, mantinha traições e outras condutas.