A jornalista reclamou do fato dos líderes terem comido os itens da Xepa

Na Telinha -
BBB 26: Ana Paula briga com Jonas e Cowboy por causa de ovos: "Tá nervoso?"

Ana Paula Renault e Alberto Cowboy voltaram a se estranhar no BBB 26 na manhã deste sábado (7).

A treta teve início quando a jornalista reclamou do fato de os ex-integrantes da Xepa terem comido todos os ovos.

“As pessoas que foram pro Vip [Cowboy, Jonas Sulzbach, Jordana, Marciele e Solange Couto] sabiam que os ovos estavam acabando?

Que coisa, hein.

Isso é coisa de bom moço fazer?”, provocou a sister.

“Como se a gente tivesse feito isso de propósito”, respondeu Jonas.

Na Telinha

