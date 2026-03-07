BBB 26: Ana Paula briga com Jonas e Cowboy por causa de ovos: "Tá nervoso?"
A jornalista reclamou do fato dos líderes terem comido os itens da Xepa
Ana Paula Renault e Alberto Cowboy voltaram a se estranhar no BBB 26 na manhã deste sábado (7).
A treta teve início quando a jornalista reclamou do fato de os ex-integrantes da Xepa terem comido todos os ovos.
“As pessoas que foram pro Vip [Cowboy, Jonas Sulzbach, Jordana, Marciele e Solange Couto] sabiam que os ovos estavam acabando?
Que coisa, hein.
Isso é coisa de bom moço fazer?”, provocou a sister.
“Como se a gente tivesse feito isso de propósito”, respondeu Jonas.