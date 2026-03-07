BBB 26: Ana Paula e Breno trocam farpas: "Você vai ver meu medo"
A jornalista e o biólogo protagonizaram uma conversa tensa neste sábado (7)
Ana Paula Renault e Breno tiveram uma conversa repleta de alfinetadas na manhã deste sábado (7) no BBB 26.
Tudo começou quando o brother tentou defender a confusão feita por Chaiany durante o Sincerão, quando a goiana atacou as aliadas e alegou que não entendeu a dinâmica.
“Você também quer se fazer de bom moço.
Mais uma vez você tá do lado errado.
Você teria que abraçar novamente os bonzinhos”, alfinetou a sister.
“Eu não estou do lado da Chaiany nem do seu lado, estou falando que essa frase pode ter interpretada…”, explicou o rapaz.