BBB 26: Ana Paula e Breno voltam a se estranhar: "Não se dê essa importância toda"
A jornalista e o biólogo já tinham trocado farpas mais cedo
Ana Paula Renault e Breno voltaram a trocar farpas no BBB 26.
Reunidos no Quarto Sonho de Eternidade após a Prova do Anjo, que foi vencida por Milena, o biólogo tentou sugerir a jogada do grupo na formação do próximo paredão, o que irritou a jornalista.
“Agora quero que eles tenham coragem”, afirmou a babá, considerando a possibilidade de ser indicada à berlinda após dar o Castigo do Monstro para Jonas Sulzbach, um dos líderes da semana – o modelo e Alberto Cowboy estavam compartilhando a liderança.