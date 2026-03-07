BBB 26: Ana Paula e Breno voltam a se estranhar: "Não se dê essa importância toda"

A jornalista e o biólogo já tinham trocado farpas mais cedo

Ana Paula Renault e Breno voltaram a trocar farpas no BBB 26.

Reunidos no Quarto Sonho de Eternidade após a Prova do Anjo, que foi vencida por Milena, o biólogo tentou sugerir a jogada do grupo na formação do próximo paredão, o que irritou a jornalista.

“Agora quero que eles tenham coragem”, afirmou a babá, considerando a possibilidade de ser indicada à berlinda após dar o Castigo do Monstro para Jonas Sulzbach, um dos líderes da semana – o modelo e Alberto Cowboy estavam compartilhando a liderança.

