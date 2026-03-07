BBB 26: Babu reclama de cansaço e dá resposta vaga a Chaiany: "Tenho direito"

O ator se queixou do fato de não ter vencido a Prova do Anjo deste sábado (7)

Na Telinha - 07 de março de 2026

Babu Santana e Chaiany tiveram um leve estranhamento durante uma conversa na sala do BBB 26.

A sister comentava que estava empolgada com a festa deste sábado (7), quando acabou se desentendendo com o brother.

“Babu, eu vou surtar, Babu, eu vou endoidar nessa festa.

Quem vai vir cantar?”, indagou a pipoca, sem nem imaginar que a atração do show de hoje é ninguém menos que Ivete Sangalo.

