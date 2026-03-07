BBB 26: Como Milena pode destruir Paredão dos sonhos de Ana Paula Renault

Jornalista deseja enfrentar Babu Santana na berlinda após discussão que tiveram pós-Sincerão

Na Telinha -
BBB 26: Como Milena pode destruir Paredão dos sonhos de Ana Paula Renault

A vitória de Milena na Prova do Anjo realizada neste sábado (7) abriu um novo cenário de decisões dentro do BBB 26.

Com o poder de conceder imunidade a um participante, a sister passou a ter influência direta na formação do próximo Paredão, movimento que pode interferir no plano declarado por Ana Paula Renault.

Nos últimos dias, Ana Paula tem afirmado que deseja disputar a berlinda contra o ator Babu Santana.

Leia também

A motivação está relacionada a uma discussão ocorrida após o último Sincerão, dinâmica do programa em que os participantes confrontam opiniões e conflitos da convivência.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.