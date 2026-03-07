BBB 26: Como Milena pode destruir Paredão dos sonhos de Ana Paula Renault
Jornalista deseja enfrentar Babu Santana na berlinda após discussão que tiveram pós-Sincerão
A vitória de Milena na Prova do Anjo realizada neste sábado (7) abriu um novo cenário de decisões dentro do BBB 26.
Com o poder de conceder imunidade a um participante, a sister passou a ter influência direta na formação do próximo Paredão, movimento que pode interferir no plano declarado por Ana Paula Renault.
Nos últimos dias, Ana Paula tem afirmado que deseja disputar a berlinda contra o ator Babu Santana.
A motivação está relacionada a uma discussão ocorrida após o último Sincerão, dinâmica do programa em que os participantes confrontam opiniões e conflitos da convivência.