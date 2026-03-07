BBB 26: Cowboy se irrita com Ana Paula após ser chamado de Humberto: "É estratégia?"

A jornalista e o empresário voltaram a trocar farpas no confinamento

Ana Paula Renault e Alberto Cowboy seguiram trocando farpas no BBB 26 na manhã deste sábado (7).

A jornalista ironizou o fato de Babu Santana ter deixado um pedaço de rabada para o empresário.

“Depois sou eu que tenho razão.

Babu te deu um pedaço de rabada?

Eu gosto muito dessa nova amizade”, ironizou a sister.

“Eu gosto das suas novas amizades também!”, devolveu o brother.

“Eu não tenho novas amizades”, retrucou ela.

“Oxe?

Só não vê quem não quer!”, respondeu ele.

“Eu não tenho novas amizades, não.

As pessoas que eu converso, eu sempre conversei”, enfatizou a jornalista.

