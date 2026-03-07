BBB 26: Equipe de Chaiany procura a Globo e expõe incômodo com comportamento de Babu

O perfil oficial da sister divulgou uma nota externando o desconforto com a situação

A relação de Chaiany e Babu Santana no BBB 26 tem gerado uma série de críticas nas redes sociais, em razão da forma como o brother trata a sister.

Na tarde deste sábado (7), a equipe da goiana manifestou preocupação com a situação e expôs que entrou em contato com a Globo.

“Diante dos últimos acontecimentos, sentimos a necessidade de nos posicionar com vocês.

Sabemos que muitos também estão acompanhando e percebendo algumas situações envolvendo o Babu e a Chaiany dentro da casa”, começou o texto.

