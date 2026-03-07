BBB 26: Milena e Jonas definem indicação e colocam Babu Santana no Paredão

Após vencer a Prova do Anjo e colocar o Líder no Monstro, sister entra em acordo com o líder

BBB 26: Milena e Jonas definem indicação e colocam Babu Santana no Paredão

A dinâmica do BBB 26 ganhou um novo desdobramento neste sábado (7) com a indicação direta de Babu Santana ao Paredão.

A escolha foi feita em consenso por Milena e Jonas Sulzbach, que precisaram decidir juntos o nome a ser colocado na berlinda como parte da dinâmica do Castigo do Monstro.

A situação começou durante a tarde, quando Milena venceu a Prova do Anjo da semana.

Com o resultado, ela passou a ter o poder de definir quem receberia o Castigo do Monstro e escolheu Jonas, que ocupa a liderança da semana no programa.

