BBB 26: Milena vence a Prova do Anjo e finalmente se vinga de Jonas
Na edição ao vivo, a babá e o modelo terão que indicar uma pessoa ao paredão
Milena levou a melhor e venceu a oitava Prova do Anjo do BBB 26 na tarde deste sábado (7).
Com o isso, a babá e recreadora infantil terá o direito de imunizar um aliado e, durante o Presente do Anjo no domingo (8), poderá escolher entre mais uma imunidade ou um vídeo da família.
Além da mineira, também foram sorteados para a prova desta semana Ana Paula Renault, Babu Santana, Leandro Boneco, Samira e Solange Couto.
A ex-Casa de Vidro do Sudeste superou a atendente de bar e o baiano na etapa final.