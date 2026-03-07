BBB 26: Milena vence a Prova do Anjo e finalmente se vinga de Jonas

Na edição ao vivo, a babá e o modelo terão que indicar uma pessoa ao paredão

Na Telinha - 07 de março de 2026

Milena levou a melhor e venceu a oitava Prova do Anjo do BBB 26 na tarde deste sábado (7).

Com o isso, a babá e recreadora infantil terá o direito de imunizar um aliado e, durante o Presente do Anjo no domingo (8), poderá escolher entre mais uma imunidade ou um vídeo da família.

Além da mineira, também foram sorteados para a prova desta semana Ana Paula Renault, Babu Santana, Leandro Boneco, Samira e Solange Couto.

A ex-Casa de Vidro do Sudeste superou a atendente de bar e o baiano na etapa final.

