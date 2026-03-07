Coração Acelerado: Agrado dá novo destino ao seu vestido de noiva

Dinheiro arrecadado com leilão será usado para recomeçar a vida em outra cidade

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Agrado (Isadora Cruz) vai leiloar o seu vestido de noiva e usar o dinheiro para recomeçar a vida fora de Bom Retorno ao lado de Eduarda (Gabz).

João Raul (Filipe Bragança) cai em armadilha de Ronei (Thomás Aquino) e Naiane (Isabelle Drummond), acusa a filha de Janete (Letícia Spiller) de traí-lo com Leandro (David Júnior) e termina o noivado.

