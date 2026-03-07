Êta Mundo Melhor: Estela confronta Ernesto na prisão e dispara desejo de morte

Enfermeira enfrenta o vilão na cadeia, recusa pedido sobre Anabela e explode ao relembrar ameaças

Na Telinha -
Êta Mundo Melhor: Estela confronta Ernesto na prisão e dispara desejo de morte

Estela (Larissa Manoela) protagonizará um confronto intenso com Ernesto (Eriberto Leão) nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor.

O encontro acontecerá na prisão, depois que o criminoso for detido por seus atos recentes, incluindo a tentativa de sequestrar Anabela (Isabelly Carvalho).

A enfermeira irá até a cadeia para falar diretamente com o homem que marcou sua vida de forma traumática.

Leia também

Assim que o vir atrás das grades, ela deixará claro que aguardava por aquele momento e dirá que, finalmente, ele começou a responder pelos crimes que cometeu.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.