Êta Mundo Melhor: Estela confronta Ernesto na prisão e dispara desejo de morte
Enfermeira enfrenta o vilão na cadeia, recusa pedido sobre Anabela e explode ao relembrar ameaças
Estela (Larissa Manoela) protagonizará um confronto intenso com Ernesto (Eriberto Leão) nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor.
O encontro acontecerá na prisão, depois que o criminoso for detido por seus atos recentes, incluindo a tentativa de sequestrar Anabela (Isabelly Carvalho).
A enfermeira irá até a cadeia para falar diretamente com o homem que marcou sua vida de forma traumática.
Assim que o vir atrás das grades, ela deixará claro que aguardava por aquele momento e dirá que, finalmente, ele começou a responder pelos crimes que cometeu.