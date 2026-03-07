Final de Êta Mundo Melhor: Candinho descobre novo herdeiro

Caipira se livra de Zulma, recupera a guarda de Samir e confirma que Dita está grávida

Na Telinha -
Final de Êta Mundo Melhor: Candinho descobre novo herdeiro

Nos últimos capítulos de Êta Mundo Melhor, Zulma (Heloísa Périssé) é desmascarada e livra Candinho (Sergio Guizé) do casamento forçado.

O caipira volta a morar na mansão com Dita (Jeniffer Nascimento) e Samir (Davi Malizia), e descobre que o casal terá um filho.

Arrependido de todo mal causado ao primo, Celso (Rainer Cadete) interrompe a cerimônia para contar que sempre soube o paradeiro de Júnior, e pagou a diretora da Casa dos Anjos durante anos para manter o menino longo do pai biológico.

Leia também

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.