Final de Êta Mundo Melhor: Candinho descobre novo herdeiro

Caipira se livra de Zulma, recupera a guarda de Samir e confirma que Dita está grávida

Na Telinha - 07 de março de 2026

Nos últimos capítulos de Êta Mundo Melhor, Zulma (Heloísa Périssé) é desmascarada e livra Candinho (Sergio Guizé) do casamento forçado.

O caipira volta a morar na mansão com Dita (Jeniffer Nascimento) e Samir (Davi Malizia), e descobre que o casal terá um filho.

Arrependido de todo mal causado ao primo, Celso (Rainer Cadete) interrompe a cerimônia para contar que sempre soube o paradeiro de Júnior, e pagou a diretora da Casa dos Anjos durante anos para manter o menino longo do pai biológico.

