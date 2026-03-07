Morre o apresentador Manoel Branco, da Band de Ribeirão Preto

O jornalista tinha 57 anos e foi encontrado sem vida em sua casa

Na Telinha -
Morre o apresentador Manoel Branco, da Band de Ribeirão Preto

Morreu na manhã deste sábado (7), aos 57 anos, o jornalista Manoel Branco.

O comunicador foi encontrado sem vida em sua casa, que fica no bairro Jardim Castelo Branco, na Zona Leste de Ribeirão Preto (SP), pela namorada.

A suspeita inicial é de que ele tenha sofrido um infarto fulminante.

Leia também

Os horários do velório e do enterro ainda não foram divulgados pelos familiares do apresentador, que atualmente tinha contrato com a TV Clube, afiliada da Band na cidade.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.