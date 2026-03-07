Morre o apresentador Manoel Branco, da Band de Ribeirão Preto
O jornalista tinha 57 anos e foi encontrado sem vida em sua casa
Morreu na manhã deste sábado (7), aos 57 anos, o jornalista Manoel Branco.
O comunicador foi encontrado sem vida em sua casa, que fica no bairro Jardim Castelo Branco, na Zona Leste de Ribeirão Preto (SP), pela namorada.
A suspeita inicial é de que ele tenha sofrido um infarto fulminante.
Os horários do velório e do enterro ainda não foram divulgados pelos familiares do apresentador, que atualmente tinha contrato com a TV Clube, afiliada da Band na cidade.