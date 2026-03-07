Três Graças: juiz durão encurrala Ferette: "Não sobra nada de pé"
Denúncia sobre a Casa de Farinha cai nas mãos de magistrado incorruptível
Nos próximos capítulos de Três Graças, a Casa de Farinha é denunciada e pode ser invadida pela polícia a qualquer momento.
Paulinho (Romulo Estrela) teme que Ferette (Murilo Benício) use sua influência para impedir a investigação, mas o caso vai parar nas mãos de um juiz que não se vende.
Com a ajuda de Viviane (Gabriela Loran), que detalhou o local onde se fabrica os medicamentos falsos distribuídos pela Fundação, Rogério (Eduardo Moscovis) fez uma denúncia anônima.