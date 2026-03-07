Três Graças: Lucélia é expulsa por Bagdá e promete vingança

Vilã choca traficante ao revelar crime do passado, é escorraçada e decide se aliar a Vandílson

Na Telinha -
Lucélia (Daphne Bozaski) provocará uma ruptura explosiva com Bagdá (Xamã) nos próximos capítulos de Três Graças, novela das nove da Globo.

O confronto acontecerá após a jovem revelar um segredo perturbador de seu passado, deixando o traficante completamente chocado.

A conversa surgirá durante um momento de intimidade entre os dois.

Em tom frio, Lucélia passará a falar sobre sua história familiar e confessará que teve participação direta na morte dos próprios pais.

Segundo ela, a decisão foi motivada pelo desejo de mudar de vida e se aproximar de parentes ricos.

