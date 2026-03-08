A pergunta sobre Argentina que fez participante do Domingão perder R$ 300 mil

Questão do quadro Quem Quer Ser um Milionário? envolvia literatura e história

Na Telinha - 08 de março de 2026

Uma pergunta fez um participante perder R$ 300 mil no quadro Quem Quer Ser um Milionário?, do Domingão com Huck, neste domingo (8).

A questão, respondida incorretamente por ele, envolvia literatura mundial e a História da Argentina.

A última pergunta respondida por Luiz, da cidade de Tefé, no Amazonas, foi a seguinte: “Qual desses clássicos da literatura mundial a ditadura argentina proibiu?”.

As opções eram: Dom Quixote, de Miguel de Cervantes; A Montanha Mágica, de Thomas Mann; Guerra e Paz, de Liev Tolstói; e O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry.

Leia conteúdo completo aqui.