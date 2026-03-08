BBB 26: alianças se reorganizam antes da formação do Paredão

Brothers discutem votos e buscam acordos horas antes da berlinda

Na Telinha - 08 de março de 2026

Os participantes do BBB 26 iniciaram na tarde deste domingo (8) uma série de conversas para definir estratégias de votação antes da formação do novo Paredão.

Grupos da casa passaram a negociar votos e possíveis alianças com o objetivo de direcionar indicações e evitar que aliados sejam colocados na berlinda.

Entre as articulações, Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach, Jordana e Marciele procuraram Babu Santana para discutir a possibilidade de concentrar votos contra Milena e Samira.

A tentativa ocorreu após dias de movimentação iniciados ainda na sexta-feira (6), quando outras combinações começaram a ser discutidas dentro da casa.

