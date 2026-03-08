BBB 26: Ana Paula abre mão de imunidade para enfrentar Babu no paredão

Veterana rejeitou receber “bênção” de Milena, que é o anjo da semana

Na Telinha - 08 de março de 2026

No BBB 26, Ana Paula Renault abriu mão da imunidade para enfrentar Babu Santana no paredão.

A veterana rejeitou a possibilidade de receber a “bênção” de Milena, que é o anjo da semana.

Esta, contudo, ainda não se convenceu da ideia.

Babu já está no paredão porque foi indicado no sábado (7), em consenso entre Milena e Jonas Sulzbach.

Nesta semana, o anjo e o indicado para o Castigo do Monstro deveriam apontar um brother para a berlinda.

Leia conteúdo completo aqui.