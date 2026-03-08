BBB 26: Após briga feia, Breno anuncia estratégia: "Vou pra cima da Ana Paula"

Biólogo teve discussão acalorada com a jornalista neste domingo (8)

Na Telinha
Ana Paula Renault e Breno tiveram uma briga na tarde deste domingo (8) no BBB 26.

Depois de um bate-boca com a veterana, o brother anunciou sua estratégia e afirmou que “vai pra cima” da oponente.

Os dois falavam sobre possíveis estratégias de jogo quando a discussão começou a ficar acalorada.

Breno então disparou: “Não seja leviana comigo, porque eu não tenho paciência”.

