BBB 26: Jordana recebe mais votos da casa e indica Chaiany em contragolpe

As duas disputam Prova Bate-Volta com Babu; apenas um escapa do Paredão

Na Telinha -
BBB 26: Jordana recebe mais votos da casa e indica Chaiany em contragolpe

A formação do Paredão do BBB 26 avançou na noite deste domingo (8) após a votação da casa colocar Jordana como a participante mais votada pelos brothers.

Com o resultado, ela recebeu o direito ao contragolpe e escolheu Chaiany para ocupar a terceira vaga provisória na berlinda.

As duas disputarão a Prova Bate-Volta ao lado de Babu Santana.

Leia também

O vencedor da prova se livra do Paredão, enquanto os dois derrotados permanecem na disputa pela permanência no programa.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.