BBB 26: Jordana recebe mais votos da casa e indica Chaiany em contragolpe
As duas disputam Prova Bate-Volta com Babu; apenas um escapa do Paredão
A formação do Paredão do BBB 26 avançou na noite deste domingo (8) após a votação da casa colocar Jordana como a participante mais votada pelos brothers.
Com o resultado, ela recebeu o direito ao contragolpe e escolheu Chaiany para ocupar a terceira vaga provisória na berlinda.
As duas disputarão a Prova Bate-Volta ao lado de Babu Santana.
O vencedor da prova se livra do Paredão, enquanto os dois derrotados permanecem na disputa pela permanência no programa.