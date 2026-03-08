BBB 26: Jordana recebe mais votos da casa e indica Chaiany em contragolpe

As duas disputam Prova Bate-Volta com Babu; apenas um escapa do Paredão

Na Telinha - 08 de março de 2026

A formação do Paredão do BBB 26 avançou na noite deste domingo (8) após a votação da casa colocar Jordana como a participante mais votada pelos brothers.

Com o resultado, ela recebeu o direito ao contragolpe e escolheu Chaiany para ocupar a terceira vaga provisória na berlinda.

As duas disputarão a Prova Bate-Volta ao lado de Babu Santana.

O vencedor da prova se livra do Paredão, enquanto os dois derrotados permanecem na disputa pela permanência no programa.

Leia conteúdo completo aqui.