BBB 26: líderes Jonas e Cowboy indicam Milena ao Paredão
Decisão ocorre após articulações entre aliados durante o domingo
A formação do Paredão do BBB 26 avançou na noite deste domingo (8) com a indicação de Milena pelos líderes Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy.
A decisão foi tomada após conversas com aliados ao longo do dia e impede que a participante dispute a Prova Bate-Volta.
Com a escolha dos líderes, Milena passou a ocupar a berlinda ao lado de Babu Santana, que já havia sido indicado anteriormente na dinâmica da semana.