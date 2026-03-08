BBB 26: líderes Jonas e Cowboy indicam Milena ao Paredão

Decisão ocorre após articulações entre aliados durante o domingo

Na Telinha -
BBB 26: líderes Jonas e Cowboy indicam Milena ao Paredão

A formação do Paredão do BBB 26 avançou na noite deste domingo (8) com a indicação de Milena pelos líderes Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy.

A decisão foi tomada após conversas com aliados ao longo do dia e impede que a participante dispute a Prova Bate-Volta.

Com a escolha dos líderes, Milena passou a ocupar a berlinda ao lado de Babu Santana, que já havia sido indicado anteriormente na dinâmica da semana.

Leia também

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.