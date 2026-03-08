BBB 26: líderes Jonas e Cowboy indicam Milena ao Paredão

Decisão ocorre após articulações entre aliados durante o domingo

Na Telinha - 08 de março de 2026

A formação do Paredão do BBB 26 avançou na noite deste domingo (8) com a indicação de Milena pelos líderes Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy.

A decisão foi tomada após conversas com aliados ao longo do dia e impede que a participante dispute a Prova Bate-Volta.

Com a escolha dos líderes, Milena passou a ocupar a berlinda ao lado de Babu Santana, que já havia sido indicado anteriormente na dinâmica da semana.

