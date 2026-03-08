BBB 26: Milena garante retorno do paredão: "Eu fico"

Ana Paula sugeriu que a amiga, anjo da semana, pode acabar se colocando na berlinda

No BBB 26, Milena garantiu que volta caso vá ao paredão.

Durante o almoço do anjo, na tarde deste domingo (8), Ana Paula Renault tentou convencer a amiga a não imunizá-la porque, assim, a pipoca corre o risco de ir para a berlinda em seu lugar.

“E se, no meio do caminho, eles tiverem uma coragem abrupta e colocarem a senhora?”, questionou a jornalista, referindo-se aos adversários no jogo.

A babá não se importou com a possibilidade e tentou encerrar a conversa: “Eu vou de boa, tranquilo, igual na última!

E daí?

Eu fico!”.

