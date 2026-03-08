BBB 26: Milena imuniza Ana Paula Renault após vitória na Prova do Anjo
Decisão foi tomada após conversa no Almoço do Anjo e mantém jornalista fora do Paredão
A formação do Paredão do BBB 26 começou a se desenhar neste domingo (8) após Milena, vencedora da Prova do Anjo da semana, decidir imunizar Ana Paula Renault.
A escolha foi confirmada depois de uma série de conversas realizadas durante o Almoço do Anjo, que reuniu a própria Ana Paula, além de Juliano Floss e Samira.
A movimentação teve início no sábado (7), quando Milena venceu a disputa que garante o poder da imunidade.
Na mesma ocasião, ela escolheu o líder Jonas Sulzbach para cumprir o Castigo do Monstro.