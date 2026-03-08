BBB 26: Milena imuniza Ana Paula Renault após vitória na Prova do Anjo

Decisão foi tomada após conversa no Almoço do Anjo e mantém jornalista fora do Paredão

Na Telinha -
BBB 26: Milena imuniza Ana Paula Renault após vitória na Prova do Anjo

A formação do Paredão do BBB 26 começou a se desenhar neste domingo (8) após Milena, vencedora da Prova do Anjo da semana, decidir imunizar Ana Paula Renault.

A escolha foi confirmada depois de uma série de conversas realizadas durante o Almoço do Anjo, que reuniu a própria Ana Paula, além de Juliano Floss e Samira.

A movimentação teve início no sábado (7), quando Milena venceu a disputa que garante o poder da imunidade.

Leia também

Na mesma ocasião, ela escolheu o líder Jonas Sulzbach para cumprir o Castigo do Monstro.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.