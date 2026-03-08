Chaiany resiste a combinar votos no BBB 26 e usa Babu como exemplo: "Jogava só"

Chaiany não quer combinar votos e usou o ator como exemplo

Chaiany não quer combinar votos no BBB 26 e usou Babu Santana como exemplo para justificar sua estratégia.

Neste domingo (8), poucas horas antes da formação de mais um paredão, a sister deixou claro que não pretende se juntar com outros colegas e que, mesmo que vá parar na berlinda, isso não significa que isso a prejudica diante do público.

Em conversa com Gabriela, ela foi enfática.

“O Babu foi para todos os paredões dele e não saiu.

E ele jogava só”.

A participante se referia à participação do artista no BBB 20.

Ele foi a 10 paredões durante aquela edição do reality show e acabou eliminado na última berlinda, terminando na quarta colocação do programa.

