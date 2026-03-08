Coração Acelerado: Show de Agrado no Mequetrefe termina em vandalismo

Eduarda foge com dinheiro da reforma do bar, sofre golpe e quase vai presa

Na Telinha - 08 de março de 2026

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Eduarda (Gabz) cai em golpe, comete crime e quase vai presa.

Cantora rouba o dinheiro que seria usado para a reforma do Mequetrefe, dá para um produtor fake e quase vai parar na cadeia.

Tudo começa logo após a separação de Agrado (Isadora Cruz) de João Raul (Filipe Bragança).

Acusada de partir o coração do Mozão do Brasil, a prima de Naiane (Isabelle Drummond) passa a ser perseguida pelas fãs do cantor.

