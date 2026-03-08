Ferette e Arminda mandam matar Gerluce e Paulinho em Três Graças

Casal de mocinhos ficará na mira dos vilões na novela das nove

Na Telinha - 08 de março de 2026

Nos próximos capítulos da novela Três Graças, uma ordem poderá colocar a trama numa espiral de tragédia.

Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera) perceberão que estão na mira da justiça e muito disso por conta dos rivais.

Para se livrar dos próprios crimes, o casal de vilões toma uma decisão impensável: a encomenda para a morte de Gerluce (Sophie Charlotte) e Paulinho (Rômulo Estrela).

A situação começa a sair do controle ainda nesta semana, quando o investigador faz um movimento arriscado.

Ele convoca o empresário milionário para depor e tentará a todo custo o colocar na prisão.

Ao mesmo tempo, o vilão fica por um fio de ser preso quando uma denúncia anônima revelar onde fica a casa de farinha, conseguindo se livrar por um triz, graças à sua informante.

