Ferette e Arminda mandam matar Gerluce e Paulinho em Três Graças

Casal de mocinhos ficará na mira dos vilões na novela das nove

Na Telinha -
Ferette e Arminda mandam matar Gerluce e Paulinho em Três Graças

Nos próximos capítulos da novela Três Graças, uma ordem poderá colocar a trama numa espiral de tragédia.

Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera) perceberão que estão na mira da justiça e muito disso por conta dos rivais.

Para se livrar dos próprios crimes, o casal de vilões toma uma decisão impensável: a encomenda para a morte de Gerluce (Sophie Charlotte) e Paulinho (Rômulo Estrela).

Leia também

A situação começa a sair do controle ainda nesta semana, quando o investigador faz um movimento arriscado.

Ele convoca o empresário milionário para depor e tentará a todo custo o colocar na prisão.

Ao mesmo tempo, o vilão fica por um fio de ser preso quando uma denúncia anônima revelar onde fica a casa de farinha, conseguindo se livrar por um triz, graças à sua informante.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.