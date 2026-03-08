Joaquim entrega o mandante do roubo da escultura em Três Graças
Pressionado pela polícia, Joaquim irá entregar comparsa na novela das nove
Nos próximos capítulos da novela Três Graças, Joaquim (Marcos Palmeira) fará um movimento ousado ao entregar para a polícia o mandante do roubo contra a escultura.
O dono do ferro velho será pressionado durante uma investigação e acaba entregando um comparsa, surpreendendo a todos.
Tudo começa depois que a escultura desaparecer do ferro velho e todos acharem que foi Arminda (Grazi Massafera).
Isso porque a vilã vai seduzir o amante e colocará sonífero na bebida dele.
Enquanto Joaquim dorme, a megera revira o local e consegue encontrar a estátua, o que leva todos à conclusão óbvia: está com ela.