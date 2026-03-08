Luciano Huck critica uso de IA na política: "Sou a favor de proibir"
Apresentador fez alerta sobre fake news e disse ser contra o uso de inteligência artificial em campanhas oficiais, o que já vem sendo feito
Luciano Huck criticou neste domingo (8) o uso de inteligência artificial na política.
A poucos meses das eleições presidenciais, o apresentador do Domingão, na Globo, alertou sobre a propagação de fake news no período e disse ser a favor da proibição do uso de IA em campanhas políticas.
O posicionamento de Luciano Huck foi ao ar durante o quadro Quem Quer Ser um Milionário?.
O assunto veio à tona no papo com o participante Luiz, do Amazonas, após uma pergunta envolvendo o regime nazista na Alemanha.
O comunicador citou as desinformações propagadas por Hitler junto à população na época.