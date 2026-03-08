Marciele arma estratégia para fugir do paredão no BBB 26: "Tenho cara de pau"

Marciele está buscando um jeito de se livrar do paredão neste domingo (8) no BBB 26.

A sister conversou com colegas e deixou claro que, se for preciso, irá combinar votos até com os maiores adversários de seu grupo se for para evitar sua ida à berlinda desta semana.

Em conversa com Jonas e Cowboy, a pipoca não fugiu da raia.

” Vamos supor que o Babu fale não, e aí?

Vocês vão na Solange [Couto]?”, questionou o líder.

Ele se refere à possibilidade do grupo combinar voto com o ator, que já está emparedado pela dinâmica do Anjo e do Monstro.

