Marciele arma estratégia para fugir do paredão no BBB 26: "Tenho cara de pau"
Marciele avisa que vai pular o muro no BBB 26
Marciele está buscando um jeito de se livrar do paredão neste domingo (8) no BBB 26.
A sister conversou com colegas e deixou claro que, se for preciso, irá combinar votos até com os maiores adversários de seu grupo se for para evitar sua ida à berlinda desta semana.
Em conversa com Jonas e Cowboy, a pipoca não fugiu da raia.
” Vamos supor que o Babu fale não, e aí?
Vocês vão na Solange [Couto]?”, questionou o líder.
Ele se refere à possibilidade do grupo combinar voto com o ator, que já está emparedado pela dinâmica do Anjo e do Monstro.