Mulheres assumem o comando estratégico da Gazeta

Sob a liderança de mulheres, a emissora da Fundação Cásper Líbero consolida uma cultura de escuta ativa e diversidade

Na Telinha - 08 de março de 2026

A TV Gazeta, da Fundação Cásper Líbero, estreou na última segunda-feira (2) uma nova grade de programação.

Mas as mudanças não se limitam ao que vai ao ar: nos bastidores, a emissora vive uma reestruturação que colocou mulheres em cargos estratégicos, reforçando a presença feminina na condução de decisões importantes.

No Dia Internacional da Mulher, a pedido do NaTelinha, três nomes de peso da Fundação Cásper Líbero falaram sobre liderança.

