Mulheres assumem o comando estratégico da Gazeta

Sob a liderança de mulheres, a emissora da Fundação Cásper Líbero consolida uma cultura de escuta ativa e diversidade

Na Telinha -
Mulheres assumem o comando estratégico da Gazeta

A TV Gazeta, da Fundação Cásper Líbero, estreou na última segunda-feira (2) uma nova grade de programação.

Mas as mudanças não se limitam ao que vai ao ar: nos bastidores, a emissora vive uma reestruturação que colocou mulheres em cargos estratégicos, reforçando a presença feminina na condução de decisões importantes.

No Dia Internacional da Mulher, a pedido do NaTelinha, três nomes de peso da Fundação Cásper Líbero falaram sobre liderança.

Leia também

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.