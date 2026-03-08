Pindaíba, ranço e solidão: os medos que o "grupo dos vilões" revelou no BBB 26
Gabi, Jonas e Marciele se assustaram com o Paredão falso
O Paredão falso da última semana mexeu com os ânimos de alguns participantes do BBB 26.
Brothers como Gabriela, Jonas e Marciele, que acreditam fazer parte do “grupo dos vilões”, deixaram escapar que estão com medo do que os aguarda aqui fora, quando deixarem a casa mais vigiada do Brasil.
A felicidade que eles sentiram na noite de terça-feira (3) durou pouco e, com a volta de Breno Corã para a competição, os aliados perceberam que, provavelmente, não sejam os favoritos do público e possam estar cancelados.