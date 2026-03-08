Pindaíba, ranço e solidão: os medos que o "grupo dos vilões" revelou no BBB 26

Gabi, Jonas e Marciele se assustaram com o Paredão falso

Na Telinha -
Pindaíba, ranço e solidão: os medos que o "grupo dos vilões" revelou no BBB 26

O Paredão falso da última semana mexeu com os ânimos de alguns participantes do BBB 26.

Brothers como Gabriela, Jonas e Marciele, que acreditam fazer parte do “grupo dos vilões”, deixaram escapar que estão com medo do que os aguarda aqui fora, quando deixarem a casa mais vigiada do Brasil.

A felicidade que eles sentiram na noite de terça-feira (3) durou pouco e, com a volta de Breno Corã para a competição, os aliados perceberam que, provavelmente, não sejam os favoritos do público e possam estar cancelados.

Leia também

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.